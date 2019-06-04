Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, поделилась смешным видео о новом забеге на поле



Американка Кинси Волански, которая выбежала на поле в купальнике в финальном матче Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2), в шутку смонтировала ролик о новом забеге на поле.

"Я снова сделала это, ребята", - написала 22-летняя девушка в своем твиттере.

Волански подставила свое изображение в момент из матча "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс", в котором она якобы убегает от защитников и забивает гол в пустые ворота.

Напомним, что девушка в полуголом виде выбежала на поле в финале Лиги Чемпионов, после чего количество подписчиков в ее Instagram увеличилось более, чем на два миллиона человек.

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