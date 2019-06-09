Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ: "Я собираюсь продолжать выбегать на поле"
Американская модель Кинси Волански, которая стала известной после того, как выбежала на поле в финале Лиги Чемпионов, заявила, что будет продолжать поступать так же.
"К 30 годам я собираюсь заработать достаточно денег, чтобы уйти из модельного бизнеса. Выход на поле в финале Лиги Чемпионов поможет мне. Сейчас у меня уже более двух миллионов подписчиков в Instagram. Такую рекламу нельзя купить.
Я буду продолжать выбегать на поле, чтобы увеличить свою популярность. Я стала очень популярной, у меня масса предложений о работе. Не думаю, что я нанесла кому-то вред, это было забавно. Я счастлива, это был самый круто момент в моей жизни", - приводит слова Волански The Sun.
Не пропустите: Стало известно, на какую сумму оштрафуют модель Волански, выбежавшую на поле во время финала ЛЧ. | http://soccernews.ru
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