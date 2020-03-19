Девушка Зинченко показала, как тренируется вместе с футболистом

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Девушка Зинченко показала, как тренируется вместе с футболистом

Влада Седан, девушка защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, выложила в инстаграме видео совместной тренировки со своим возлюбленным.

"Твоё лицо, когда мои кроссы лучше, чем его. P. S. Может ли кто-нибудь помочь мне найти нападающего лучше, чем этот парень?" - говорится в описании к ролику.

Об отношениях Зинченко и Седан стало известно в прошлом году. Недавно футболист сделал девушке предложение выйти за него замуж.

Сейчас украинец находится на карантине из-за пандемии коронавируса, которая стала причиной приостановки АПЛ и других турниров.

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