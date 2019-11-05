Девушки, укравшие алюминиевую фигуру Дзюбы, попросили помощи у футболиста

Девушки, которые в Подольске украли алюминиевую фигуру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, обратились к футболисту с просьбой помочь им уйти от уголовной ответственности.



"Дзюба - молодец, он вообще наш герой. Нам сейчас паяют статью. Помогите реально, кто чем может: посты, репосты, пишите Дзюбе… Дзюба, кстати, привет! Спасибо за смайлики. Если б ты мог нам помочь: морально или физически… Они говорят, что мы хотели тебя украсть. На самом деле мы просто хотели похулиганить. У нас просто нет мужика в доме, и мы решили заиметь тебя", - приводится заявление девушек в видеообращении, опубликованном на телеграм-канале Mash.

Напомним, что фигура Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира-2018, на котором он ярко проявил себя. Кража фигуры была запечатлена на видео, поэтому похитительницы вскоре были задержаны.

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