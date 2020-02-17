Девушка Роналду похвасталась украшениями на одной руке стоимостью не менее миллиона евро

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Девушка Роналду похвасталась украшениями на одной руке стоимостью не менее миллиона евро
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в своем Instagram показала дорогие украшения, надетые на руку.

Испанское издание AS подсчитало общую стоимость изделий. Часы стоят не менее 40 тысяч евро, браслеты - более 30 тысяч. Около 800 тысяч евро составляет стоимость кольца с синим сапфиром и бриллиантовой огранкой.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У них есть общая дочь Алана Мартина. Также у 35-летнего игрока есть еще трое детей - Криштиану-младший, Мэтью и Ева. Все они были рождены от суррогатных матерей.

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