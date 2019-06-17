Девять европейских обладателей дублей в сезоне 2018-19

Сезон 2018-19 подарил нам много сюрпризов и много новых чемпионов. Кто-то умудрился удивить, кто-то сделал ровно то, чего от него ожидали. Но выиграть один кубок или одну лигу – одно, а взять дубль – уже совсем другое.

Разные страны – разные правила. Чаще всего дубль – это когда клуб выигрывает в чемпионате и в Кубке страны. Мы всё знаем о «Манчестер Сити» или «Баварии», но упоминания заслуживают и менее именитые коллективы.

9. «Славия» Прага – Первая лига и Кубок Чехии

«Славия» является известнейшим клубом своей страны, и этот сезон у неё удался. Даже новый формат с тремя группами прошёл успешно: в лиге взято «золото», а в Кубке страны побеждён «Баник» со счётом 2:0.

8. ПАОК, Салоники – Чемпионат Греции и Кубок Греции

ПАОК – небезызвестный греческий клуб, однако недавняя победа в чемпионате стала первой для них за 34 года.

В 2018 году ПАОК завершил сезон на втором месте, но тогда все говорили о скандальном вторжении на поле вооружённого владельца Ивана Саввиди. Зато 2019 год получился отличный: вдобавок к чемпионату был выигран национальный кубок, где был бит АЕК.

7. «Ред Булл», Зальцбург – Австрийская Бундеслига и Кубок Австрии

«Ред Булл» продолжает доминировать в Австрии, и нынешний титул был завоёван в шестой раз подряд – и в 13-й раз вообще. Недурно.

Клуб из Зальцбурга вёл на протяжении всей компании. Их сезон закончился с 52 очками. В Кубке же Австрии был повержен «Рапид».

6. «Шахтёр», Донецк – Украинская Премьер-лига и Кубок Украины

Каждый чемпионат Украины сопровождается битвой колоссов – между собой сражаются киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр», которые на голову выше всех остальных клубов.

В нынешнем сезоне «горняки» опередили столичных на 11 очков. Они проиграли всего один раз, в результате чего удалось без проблем взять 12-й титул.

В Кубке Украины финалист оказался неожиданный – «Ингулец» из пгт Петрово Кировоградской области. Таким образом впервые в истории финалистом стал выходец из второго дивизиона страны.

5. «Галатасарай», Стамбул – Турецкая Суперлига и Кубок Турции

«Галатасарай» - самый успешный клуб в Турции. На его счету 22 чемпионских титула, 18 кубков страны и 15 суперкубков.

Их последний сезон проходил напряжённо, и выиграть удалось лишь в последний день благодаря триумфу над клубом «Истанбул Башакшехир».

В Кубке же был побеждён «Акхисар Беледиеспор» со счётом 3:1. Это седьмой дубль в их истории.

4. «Селтик», Глазго – Шотландская Премьер-лига и Кубок Шотландии

«Селтик» продолжает доминировать в Шотландии и выигрывать практически всё, что можно. Этот титул стал их восьмым подряд и 50 (пятидесятым!) вообще.

Второе место занял «Рейнджерс», а в финале Кубка страны удалось переиграть «Харт оф Мидлотиан». Кстати, в Кубке Лиги тоже удалось выиграть – был бит «Абердин».

3. «Аякс», Амстердам – Эредивизи и Кубок Нидерландов

«Аякс» нашумел в этом году, как не шумел давно. Весь мир переживал за голландских чемпионов, но в ЛЧ они всё-таки не смогли дойти до финала. К счастью, на родине у столичных всё отлично.

«Аякс» на три очка обошёл ПСВ – это их первое чемпионство за пять лет и 34-е в истории.

В нидерландском кубке серебро досталось «Виллему II». Это первый кубок Нидерландов для «Аякса» с 2010 и первый дубль за 17 лет. Так что не говорите, что сезон провален!

Добиться такого успеха удалось благодаря плеяде сверхталантливых доморощенных (и не только) игроков: Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Давид Нерес и Хаким Зийех быстро влюбили в себя трибуны «Йохан Кройф Арены» и зрителей со всего мира.

2. «Бавария», Мюнхен – Немецкая Бундеслига и Кубок Германии

«Бавария» по праву считается сильнейшей командой Германии и одной из лучших в мире. В этом году её доминирование на родине продолжилось, а трофейный кабинет пополнился ещё несколькими кубками. Разочарование одно – ранний вылет в ЛЧ.

На родных полях всё отлично: отставание от «Боруссии» удалось наверстать. Это чемпионство стало для немцев седьмым подряд и 29-м вообще.

В Кубке Германии со счётом 3:0 был бит «Лейпциг». Отличный способ проводить легендарных Франка Рибери и Арьена Роббена.

1. «Манчестер Сити», Английская премьер-лига и Кубок Англии

Становление «Сити» сильнейшим клубом Англии продолжилось очередными кубками. Ещё в прошлом сезоне команда побила несколько рекордов, и к 2019 году подопечные Пепа Гвардиола окончательно заткнули скептиков и неверующих.

На протяжении всего сезона «Ливерпуль» заставлял «горожан» нервничать, но в итоге «красным» не хватило сил играть на два фронта. Победа в АПЛ досталась «Сити» в последний день, хватило всего очка.

Также был выигран Кубок Англии и Кубок Лиги.

Юрий Сергеев

