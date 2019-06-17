Девять европейских обладателей дублей в сезоне 2018-19
Сезон 2018-19 подарил нам много сюрпризов и много новых чемпионов. Кто-то умудрился удивить, кто-то сделал ровно то, чего от него ожидали. Но выиграть один кубок или одну лигу – одно, а взять дубль – уже совсем другое.
Разные страны – разные правила. Чаще всего дубль – это когда клуб выигрывает в чемпионате и в Кубке страны. Мы всё знаем о «Манчестер Сити» или «Баварии», но упоминания заслуживают и менее именитые коллективы.
9. «Славия» Прага – Первая лига и Кубок Чехии
«Славия» является известнейшим клубом своей страны, и этот сезон у неё удался. Даже новый формат с тремя группами прошёл успешно: в лиге взято «золото», а в Кубке страны побеждён «Баник» со счётом 2:0.
8. ПАОК, Салоники – Чемпионат Греции и Кубок Греции
ПАОК – небезызвестный греческий клуб, однако недавняя победа в чемпионате стала первой для них за 34 года.
В 2018 году ПАОК завершил сезон на втором месте, но тогда все говорили о скандальном вторжении на поле вооружённого владельца Ивана Саввиди. Зато 2019 год получился отличный: вдобавок к чемпионату был выигран национальный кубок, где был бит АЕК.
7. «Ред Булл», Зальцбург – Австрийская Бундеслига и Кубок Австрии
«Ред Булл» продолжает доминировать в Австрии, и нынешний титул был завоёван в шестой раз подряд – и в 13-й раз вообще. Недурно.
Клуб из Зальцбурга вёл на протяжении всей компании. Их сезон закончился с 52 очками. В Кубке же Австрии был повержен «Рапид».
6. «Шахтёр», Донецк – Украинская Премьер-лига и Кубок Украины
Каждый чемпионат Украины сопровождается битвой колоссов – между собой сражаются киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр», которые на голову выше всех остальных клубов.
В нынешнем сезоне «горняки» опередили столичных на 11 очков. Они проиграли всего один раз, в результате чего удалось без проблем взять 12-й титул.
В Кубке Украины финалист оказался неожиданный – «Ингулец» из пгт Петрово Кировоградской области. Таким образом впервые в истории финалистом стал выходец из второго дивизиона страны.
5. «Галатасарай», Стамбул – Турецкая Суперлига и Кубок Турции
«Галатасарай» - самый успешный клуб в Турции. На его счету 22 чемпионских титула, 18 кубков страны и 15 суперкубков.
Их последний сезон проходил напряжённо, и выиграть удалось лишь в последний день благодаря триумфу над клубом «Истанбул Башакшехир».
В Кубке же был побеждён «Акхисар Беледиеспор» со счётом 3:1. Это седьмой дубль в их истории.
4. «Селтик», Глазго – Шотландская Премьер-лига и Кубок Шотландии
«Селтик» продолжает доминировать в Шотландии и выигрывать практически всё, что можно. Этот титул стал их восьмым подряд и 50 (пятидесятым!) вообще.
Второе место занял «Рейнджерс», а в финале Кубка страны удалось переиграть «Харт оф Мидлотиан». Кстати, в Кубке Лиги тоже удалось выиграть – был бит «Абердин».
3. «Аякс», Амстердам – Эредивизи и Кубок Нидерландов
«Аякс» нашумел в этом году, как не шумел давно. Весь мир переживал за голландских чемпионов, но в ЛЧ они всё-таки не смогли дойти до финала. К счастью, на родине у столичных всё отлично.
«Аякс» на три очка обошёл ПСВ – это их первое чемпионство за пять лет и 34-е в истории.
В нидерландском кубке серебро досталось «Виллему II». Это первый кубок Нидерландов для «Аякса» с 2010 и первый дубль за 17 лет. Так что не говорите, что сезон провален!
Добиться такого успеха удалось благодаря плеяде сверхталантливых доморощенных (и не только) игроков: Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Давид Нерес и Хаким Зийех быстро влюбили в себя трибуны «Йохан Кройф Арены» и зрителей со всего мира.
2. «Бавария», Мюнхен – Немецкая Бундеслига и Кубок Германии
«Бавария» по праву считается сильнейшей командой Германии и одной из лучших в мире. В этом году её доминирование на родине продолжилось, а трофейный кабинет пополнился ещё несколькими кубками. Разочарование одно – ранний вылет в ЛЧ.
На родных полях всё отлично: отставание от «Боруссии» удалось наверстать. Это чемпионство стало для немцев седьмым подряд и 29-м вообще.
В Кубке Германии со счётом 3:0 был бит «Лейпциг». Отличный способ проводить легендарных Франка Рибери и Арьена Роббена.
1. «Манчестер Сити», Английская премьер-лига и Кубок Англии
Становление «Сити» сильнейшим клубом Англии продолжилось очередными кубками. Ещё в прошлом сезоне команда побила несколько рекордов, и к 2019 году подопечные Пепа Гвардиола окончательно заткнули скептиков и неверующих.
На протяжении всего сезона «Ливерпуль» заставлял «горожан» нервничать, но в итоге «красным» не хватило сил играть на два фронта. Победа в АПЛ досталась «Сити» в последний день, хватило всего очка.
Также был выигран Кубок Англии и Кубок Лиги.
Юрий Сергеев
опрос
Лента новостей
-
Сарри попросит "Ювентус" подписать Жоржиньо
-
Юнгберг стал ассистентом Эмери в "Арсенале"
-
"Дерби" не намерен отпускать Лэмпарда в "Челси"
-
3
Президент ПСЖ: "Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб"
-
1
"Барселона" и "Валенсия" готовят обмен игроками
-
1
Президент ПСЖ: "Останется ли Мбаппе? Я уверен в этом на 200 процентов"
-
Девять европейских обладателей дублей в сезоне 2018-19
-
Официально: Тотти покинул "Рому"
-
В Азии команды забили на двоих 39 голов
-
"Краснодар" и "Спартак" поборются за голландского хавбека
-
Бухаров покинул "Рубин"
-
Болельщики "Зенита" выбрали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19
-
Бартомеу отрицает переговоры с Гризманном
-
"Интер" согласовал трансфер Лукаку
-
Гапонов: "Тренировки Карреры? Он больше наблюдал, а проводил их Рианчо"
-
Стало известно, сколько "Ювентус" заплатил за Сарри
-
2
"Атлетико" может подписать Фелиша
-
3
Марадона прокомментировал поражение Аргентины от Колумбии
-
"Реал" определился с размером предложения по Погба
-
Смолов окончил аспирантуру в саратовском университете
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16