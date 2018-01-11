Девять игроков дортмундской "Боруссии" заболели кишечным гриппом из-за шашлыка

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Девять игроков дортмундской "Боруссии" заболели кишечным гриппом из-за шашлыка

Сразу девять футболистов дортмундской "Боруссии" почувствовали недомогание на сборе в Испании, сообщает Bild.

По сведениям издания, у игроков диагностирован желудочный грипп. Причиной болезни стал куринный шашлик, который они употребляли. В число заболевших попали Роман Бюрки, Роман Вайденфеллер, Марк Бартра, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Омер Топрак, Якоб Бруун Ларсен, Нури Шахин и Доминик Райман.

Впрочем к матчу 18-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбургом", который состоится 14 января, все игроки должны быть в строю.

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