Девять игроков из АПЛ вызваны в сборную Шотландии на матч с Россией в отборе Евро-2020
Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш назвал список из 24 футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира Евро-2020 против России (6 сентября) и Бельгии (9 сентября).
Стоит отметить, что в список попали девять футболистов из английской Премьер-лиги.
Вратари: Крэйг Макгилливрей ("Портсмут"), Дэвид Маршалл ("Уиган"), Джон Маклафлин ("Сандерленд");
Защитники: Лиэм Купер ("Лидс"), Грант Хэнли ("Норвич"), Чарли Малгрю ("Блэкберн"), Стивен О’Доннелл, Грег Тэйлор (оба – "Килмарнок"), Лиэм Палмер ("Шеффилд Уэнсдей"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");
Полузащитники: Стюарт Армстронг ("Саутгемптон"), Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба – "Селтик"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Джон Макгинн ("Астон Вилла", Англия), Кенни Маклин ("Норвич", Англия), Скотт Мактомини ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Снодграсс ("Вест Хэм", Англия);
Нападающие: Джеймс Форрест ("Селтик"), Райан Фрэйзер ("Борнмут"), Оливер Макберни ("Шеффилд Юнайтед"), Стивен Нейсмит ("Хартс"), Мэтт Филлипс ("Вест Бромвич"), Джонни Расселл ("Канзас-Сити").
Не пропустите: Уткин высмеял выбор Черчесова состава сборной России на сентябрьские матчи отбора Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Неймар намерен перейти только в "Барселону"
-
"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели
-
Три топ-клуба РПЛ хотят купить игрока "Рубина" Сорокина
-
Зидан все еще надеется увидеть Погба в "Реале" до закрытия трансферного окна
-
Эриксен останется в "Тоттенхэме" еще на сезон
Лента новостей
-
"Локомотив" объявил об аренде Жоау Мариу
-
Тайсон публично попросил отпустить его в "Рому"
-
Вальдес отказался комментировать возможный переход Неймара в "Барселону" из-за угрозы увольнения
-
Девять игроков из АПЛ вызваны в сборную Шотландии на матч с Россией в отборе Евро-2020
-
Экс-форвард "Зенита" Халк отметился дублем в матче азиатской Лиги Чемпионов
-
9
Фанаты "Црвены Звезды" пригнали советский танк к стадиону перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов
-
"РБ Лейпциг" согласовал трансфер форварда "Ромы"
-
"Барселона" и ПСЖ вновь не договорились по Неймару
-
Форвард "Краснодара" перешел в румынский клуб "Университатя"
-
Пике и Видаль выиграли крупную сумму в покер
-
О. Бускетс перешел в голландский клуб
-
4
Легенда "МЮ" высказался о возможной отставке Сульшера
-
1
Ибрагимович - об МЛС: "Мой город! Моя игра! Мои правила!"
-
В РФС высказались о не назначенном пенальти в матче ЦСКА - "Ахмат"
-
Роббен не исключил вероятности возвращения в футбол
-
1
Неймар намерен перейти только в "Барселону"
-
"Локомотив" будет полностью платить зарплату хавбеку "Интера"
-
Уткин высмеял выбор Черчесова состава сборной России на сентябрьские матчи отбора Евро-2020
-
Комличенко приблизился к переходу в ЦСКА
-
ЦСКА не договорился по трансферу испанского защитника
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1