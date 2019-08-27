Девять игроков из АПЛ вызваны в сборную Шотландии на матч с Россией в отборе Евро-2020

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Девять игроков из АПЛ вызваны в сборную Шотландии на матч с Россией в отборе Евро-2020

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш назвал список из 24 футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира Евро-2020 против России (6 сентября) и Бельгии (9 сентября).

Стоит отметить, что в список попали девять футболистов из английской Премьер-лиги.

Вратари: Крэйг Макгилливрей ("Портсмут"), Дэвид Маршалл ("Уиган"), Джон Маклафлин ("Сандерленд");

Защитники: Лиэм Купер ("Лидс"), Грант Хэнли ("Норвич"), Чарли Малгрю ("Блэкберн"), Стивен О’Доннелл, Грег Тэйлор (оба – "Килмарнок"), Лиэм Палмер ("Шеффилд Уэнсдей"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");

Полузащитники: Стюарт Армстронг ("Саутгемптон"), Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба – "Селтик"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Джон Макгинн ("Астон Вилла", Англия), Кенни Маклин ("Норвич", Англия), Скотт Мактомини ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Снодграсс ("Вест Хэм", Англия);

Нападающие: Джеймс Форрест ("Селтик"), Райан Фрэйзер ("Борнмут"), Оливер Макберни ("Шеффилд Юнайтед"), Стивен Нейсмит ("Хартс"), Мэтт Филлипс ("Вест Бромвич"), Джонни Расселл ("Канзас-Сити").

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