Девять игроков "Манчестер Юнайтед" покинули клуб
Девять игроков "Манчестер Юнайтед" покинут команду в конце месяца. Об этом сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".
Из клуба уйдут выпускники академии Кэмерон Бортуик-Джексон, Деметри Митчелл, Итан Хэмилтон, Дион Макги, Джордж Таннер, Эйдан Барлоу, Киран О’Хара, Алекс Фойтичек и Ларджи Рамазани.
Стоит отметить, что 19-летнему Эйнджелу Гомесу был предложен новый контракт, однако он пока не дал ответа, так как им интересуются многие клубы Европы.
А еще: Мартиаль - автор первого хет-трика "Манчестер Юнайтед" в АПЛ после ухода Фергюсона| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18