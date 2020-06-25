Девять игроков "Манчестер Юнайтед" покинули клуб

Девять игроков "Манчестер Юнайтед" покинут команду в конце месяца. Об этом сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".

Из клуба уйдут выпускники академии Кэмерон Бортуик-Джексон, Деметри Митчелл, Итан Хэмилтон, Дион Макги, Джордж Таннер, Эйдан Барлоу, Киран О’Хара, Алекс Фойтичек и Ларджи Рамазани.

Стоит отметить, что 19-летнему Эйнджелу Гомесу был предложен новый контракт, однако он пока не дал ответа, так как им интересуются многие клубы Европы.

А еще: Мартиаль - автор первого хет-трика "Манчестер Юнайтед" в АПЛ после ухода Фергюсона| http://soccernews.ru