Девять игроков могут покинуть "Челси"

Следующим летом "Челси" могут покинуть сразу девять игроков, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, под вопросом будущее в лондонском клубе вратаря Тибо Куртуа, защитников Давида Луиза, Гари Кэйхилла и Курта Зума, хавбека Сеска Фабрегаса, вингеров Эдена Азара и Педро Родригеса, а также форвардов Оливье Жиру и Миши Батшуайи.

Стоит отметить, что у большинства этих футболистов контракты с "Челси" истекают в 2019 году.

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