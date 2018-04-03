Девять игроков могут покинуть "Челси"

Теги челситибо куртуаэден азароливье жирусеск фабрегас

Девять игроков могут покинуть "Челси"

Следующим летом "Челси" могут покинуть сразу девять игроков, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, под вопросом будущее в лондонском клубе вратаря Тибо Куртуа, защитников Давида Луиза, Гари Кэйхилла и Курта Зума, хавбека Сеска Фабрегаса, вингеров Эдена Азара и Педро Родригеса, а также форвардов Оливье Жиру и Миши Батшуайи.

Стоит отметить, что у большинства этих футболистов контракты с "Челси" истекают в 2019 году. 

Не пропустите: Увольнение Конте обойдётся "Челси" в кругленькую сумму. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов