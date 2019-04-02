Девять игроков ПСЖ вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1

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Девять игроков ПСЖ вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1

Авторитетное французское издание France Football опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1.

Отметим, что в топ-10 попали сразу девять футболистов ПСЖ.

1. Неймар (ПСЖ) - 48,9 млн евро в год

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 19,3 млн.

3. Эдинсон Кавани (ПСЖ) - 18,4 млн.

4. Тьяго Силва (ПСЖ) - 15,2 млн.

5. Анхель Ди Мария (ПСЖ) - 13,3 млн.

6. Дани Алвес (ПСЖ) - 13 млн.

7. Марко Верратти (ПСЖ) - 12 млн.

8. Маркиньос (ПСЖ) - 10,7 млн.

9. Радамель Фалькао ("Монако") - 9,5 млн.

10. Джанлуиджи Буффон (ПСЖ) - 9 млн.

Напомним, что после 30 туров ПСЖ лидирует в чемпионате, опережая "Лилль" на 20 очков.

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