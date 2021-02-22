Девять игроков "Реала" пропустят матч с "Аталантой" в Лиге Чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не сможет рассчитывать сразу на девятерых игроков в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой", сообщает AS.

По сведениям издания, из-за травм поединок пропустят защитники Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Марсело, Альваро Одриосола и Эдер Милитао, полузащитники Федерико Вальверде и одриго, а также форварды Карим Бензема и Эден Азар.

Матч "Аталанта" – "Реал" состоится в среду, 24 февраля. Встреча пройдет в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри", и начнется в 23:00 мск.

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