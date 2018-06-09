Девять клубов претендуют на защитника "Тосно" Раде Дугалича, об этом сообщил агент футболиста Игор Гюзелов.

"В его услугах заинтересованы "Бейтар", "Мальорка", "Хетафе", "Црвена Звезда", "Эрзурумспор", "Сивасспор", "Гёзтепе", "Урал" и "Кайрат". Сам игрок хочет остаться в России и попасть в топ-клуб. Сейчас ждём предложений" - сказал агент.

В прошлом сезоне Дугалич сыграл за "Тосно" 31 матч и сделал 4 ассиста. 25-летний серб вскоре получит статус свободного агента, поскольку клуб из Ленинградской области прекратил существование. | http://soccernews.ru