Девять клубов претендуют на защитника "Тосно"
Девять клубов претендуют на защитника "Тосно" Раде Дугалича, об этом сообщил агент футболиста Игор Гюзелов.
"В его услугах заинтересованы "Бейтар", "Мальорка", "Хетафе", "Црвена Звезда", "Эрзурумспор", "Сивасспор", "Гёзтепе", "Урал" и "Кайрат". Сам игрок хочет остаться в России и попасть в топ-клуб. Сейчас ждём предложений" - сказал агент.
В прошлом сезоне Дугалич сыграл за "Тосно" 31 матч и сделал 4 ассиста. 25-летний серб вскоре получит статус свободного агента, поскольку клуб из Ленинградской области прекратил существование. | http://soccernews.ru
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|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13