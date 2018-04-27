Девять матчей без побед: "Севилья" проиграла "Леванте"

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Девять матчей без побед: "Севилья" проиграла "Леванте"

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Севилья" в гостях потерпела поражение от "Леванте" со счётом 1:2. Таким образом, безвыигрышная серия "нервионцев" достигла девяти матчей - последний раз подопечные Винченцо Монтеллы побеждали 13 марта на "Олд Траффорд" в поединке с "Манчестер Юнайтед".

"Леванте" – "Севилья" - 2:1

Голы: Марти, 11 - 1:0, Фернандес, 16 - 1:1, Моралес, 74 - 2:1.

"Леванте": Оласабаль, Постиго, Луна, Коке, Робер, Барди, Лукич (Родригес, 86), Кампанья, Моралес (Педро Лопес, 81), Марти (Джейсон, 62), Боатенг.

"Севилья": Сория, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Васкес (Лайюн, 73), Банега, Сарабия, Гайс, Нолито (Сандро Рамирес, 59), Фернандес (Муриэль, 71). 

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