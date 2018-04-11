Девять российских футболистов вошли в число топ-500 лучших игроков мира

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Девять российских футболистов вошли в число топ-500 лучших игроков мира

Специализированный журнал о футболе World Soccer огласил список из 500 лучших игроков мира.

Стоит отметить, что в него вошли девять российских футболистов: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и Александр Головин (все - ЦСКА), Георгий Джикия и Денис Глушаков (оба - "Спартак"), Александр Кокорин ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Константин Рауш ("Динамо") и Федор Смолов ("Краснодар").

В списке присутствуют также такие звезды футбола, как Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар (ПСЖ), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и другие. 

Из стран бывшего СССР в нем оказались: Генрих Мхитарян (Армения, "Арсенал"), Богдан Бутко (Украина, "Шахтер") и Виктор Цыганков (Украина, "Динамо" Киев).

Полностью список топ-500 лучших можно просмотреть здесь.

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