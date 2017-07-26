Девятилетний сын Клюйверта заключил контракт с Nike

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Девятилетний сын Клюйверта заключил контракт с Nike

Компания Nike подписала контракт с девятилетним сыном Патрика Клюйверта Шейном, сообщает telesport.nl.

По сведениям издания, юный футболист будет получать зарплату на уровне самых талантливых голландских спортсменов в возрасте 16-18 лет.

Видео: Что умеет Шейн Клюйверт.

В данный момент Шейн играет за одну из юношеских команд ПСЖ. 

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