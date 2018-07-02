Девятнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 2 июля

В понедельник, 2-го июля, в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира будут сыграны очередные две игры. Первыми на поле "Космос Арены" в Самаре выйдут сборные Бразилии и Мексики, а завершат программу дня на "Ростов Арене" национальные команды Бельгии и Японии. Превью к этим матчам уже есть на нашем сайте:

Бразилия - Мексика

Бельгия - Япония

На клубном уровне уже сегодня о своем первом летнем трансфере может объявить "Барселона".

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