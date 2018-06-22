Девятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 22 июня

Сегодня, 22 июня, на Чемпионате Мира в России будут сыграны очередные матчи второго тура группового этапа. Так, в Санкт-Петербурге бразильцы сразятся с Коста-Рикой, в Волгограде Нигерия встретится с Исландией, а Калининград примет игру Сербии и Швейцарии.

Наставник "селесао" Тите уже сообщил, что с главной звездой его команды все в порядке,

На клубном уровне ожидается, наконец, подписание официальных бумаг по трансферу Раджи Наингголана из "Ромы" в "Интер", также уже сегодня можно ожидать переходов Кевина Гамейро из "Атлетико" в "Валенсию", Фелипе Андерсона из "Лацио" в "Вест Хэм" и Жоау Канселу из "Валенсии" в "Ювентус".

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