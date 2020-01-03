Деян Кулушевски перешел в "Ювенутус"

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Деян Кулушевски перешел в "Ювенутус"

Полузащитник "Аталанты" Деян Кулушевски перешел в "Ювенутус". Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Контракт 19-летнего игрока со "старой сеньорой" рассчитан до 2024 года. "Ювентус" заплатил за трансфер хавбека 35 миллионов евро. Остаток сезона он проведет в "Парме".

В нынешнем сезоне Кулушевски принял участие в 17 матчах Серии А, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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