Деян Кулушевски: "Я изучил стиль игры Сарри, и мне он очень нравится"

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Деян Кулушевски: "Я изучил стиль игры Сарри, и мне он очень нравится"

Новый игрок "Ювентуса" Деян Кулушевски рассказал, что думает о своем переходе в туринский клуб.

"2020 год не мог начаться лучше, я очень счастлив. Это очень важный день для меня, друзей и семьи. 

Я играю, чтобы побеждать. Я изучил игру Сарри, он мне очень нравится, потому что мяч движется быстро, всегда в два касания, плюс все помогают друг другу. Я хочу стать лучше, думаю, он поможет мне прибавить здесь", - сказал Кулушевски.

Соглашение футболиста рассчитано до 2024 года. "Ювентус" заплатил за игрока 35 миллионов евро плюс 9 млн бонусов.

А еще: Деян Кулушевски перешел в "Ювенутус"| http://soccernews.ru
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