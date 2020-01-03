Деян Кулушевски: "Я изучил стиль игры Сарри, и мне он очень нравится"
Новый игрок "Ювентуса" Деян Кулушевски рассказал, что думает о своем переходе в туринский клуб.
"2020 год не мог начаться лучше, я очень счастлив. Это очень важный день для меня, друзей и семьи.
Я играю, чтобы побеждать. Я изучил игру Сарри, он мне очень нравится, потому что мяч движется быстро, всегда в два касания, плюс все помогают друг другу. Я хочу стать лучше, думаю, он поможет мне прибавить здесь", - сказал Кулушевски.
Соглашение футболиста рассчитано до 2024 года. "Ювентус" заплатил за игрока 35 миллионов евро плюс 9 млн бонусов.
А еще: Деян Кулушевски перешел в "Ювенутус"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11