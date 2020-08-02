Деян Ловрен дал первое интервью в России

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Деян Ловрен дал первое интервью в России

Новичок "Зенита" Деян Ловрен ответил на вопросы журналистов после прилета в Петербург.

"Очень рад здесь оказаться. С нетерпением жду нового этапа в моей жизни. Готов ко всему, не знаю, чего ждать.

Последние пару дней мы общались с Семаком. Сказал ему, что готов присоединиться к команде, чтобы он мог рассчитывать на меня как можно скорее" - передает слова Ловрена пресс-служба "Зенита".

Завтра, 3 августа, хорват проведет первую тренировку в составе "сине-бело-голубых". Ловрен будет выступать под 9-м номером, под которым ранее играл Бранислав Иванович.

Последним клубом игрока был "Ливерпуль", за который он выступал с 2014 года.

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