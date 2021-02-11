Деян Ловрен не жалеет об уходе из "Ливерпуля"

1 Теги деян ловрензенит санкт-петербургливерпуль

Деян Ловрен не жалеет об уходе из "Ливерпуля"Защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен, заявил, что не жалеет о переходе и поделился мнением о положении в которое попал его бывший клуб "Ливерпуль" в связи с травмами ведущих футболистов. 

"Травмы игроков обороны могут стоить "мерсисайдцам" титула. Это не та команда, что раньше, ведь у них были ван Дейк, Джо Гомес и Матип.

В этом сезоне им будет очень трудно, но впереди еще много игр. Думаю, гонка не окончена. Для команд, входящих в топ-4, все возможно.

Если бы я остался, то  мог бы подстраховать команду в таком случае, но я не жалею об уходе. Я провел в "Ливерпуле" шесть лет, и четыре с половиной года из них были прекрасными. Полтора же года были не такими хорошими.

Я не выходил на поле так часто, как хотел. Но я с пониманием относился к решению тренера. Я не жалею об уходе из "Ливерпуля", ведь теперь я играю каждую неделю, стал капитаном команды, так что ситуация совершенно иная", – цитирует Ловрена TalkSport.

В текущем сезоне хорват провел 17 матчей за питерцев в РПЛ и забил два мяча. 

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