Деян Ловрен не жалеет об уходе из "Ливерпуля"
Защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен, заявил, что не жалеет о переходе и поделился мнением о положении в которое попал его бывший клуб "Ливерпуль" в связи с травмами ведущих футболистов.
"Травмы игроков обороны могут стоить "мерсисайдцам" титула. Это не та команда, что раньше, ведь у них были ван Дейк, Джо Гомес и Матип.
В этом сезоне им будет очень трудно, но впереди еще много игр. Думаю, гонка не окончена. Для команд, входящих в топ-4, все возможно.
Если бы я остался, то мог бы подстраховать команду в таком случае, но я не жалею об уходе. Я провел в "Ливерпуле" шесть лет, и четыре с половиной года из них были прекрасными. Полтора же года были не такими хорошими.
Я не выходил на поле так часто, как хотел. Но я с пониманием относился к решению тренера. Я не жалею об уходе из "Ливерпуля", ведь теперь я играю каждую неделю, стал капитаном команды, так что ситуация совершенно иная", – цитирует Ловрена TalkSport.
В текущем сезоне хорват провел 17 матчей за питерцев в РПЛ и забил два мяча.
Читать также: Джикия отказался от перехода в "Зенит" с серьезным повышением зарплаты | http://soccernews.ru
главное
-
Джикия: "Каррера схватил переводчика за горло и говорит: "Душите, *****, и не отпускайте"
-
Джикия отказался от перехода в "Зенит" с серьезным повышением зарплаты
-
Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделе
-
"Барселона" пожаловалась на неназначенный пенальти в матче против "Севильи" (видео)
-
Конте и Аньелли не будут наказаны за конфликт во время матча "Ювентус" - "Интер"
Лента новостей
-
"Реал" вынужден выбирать между двумя звездными форвардами
-
1
Деян Ловрен не жалеет об уходе из "Ливерпуля"
-
"Ювентус" и "Челси" интересуются Вараном. "Реал" готов продать его за 50 млн евро
-
Неймар пропустит матч с "Барселоной" из-за травмы
-
"Локомотив" разгромил "Краснодар" в контрольном матче
-
Джикия: "Каррера схватил переводчика за горло и говорит: "Душите, *****, и не отпускайте"
-
Кафу назвал лучшего защитника мира
-
"Лейпциг" полностью выкупил права на Анхелиньо
-
"Ливерпуль" должен выплатить компенсацию "Фулхэму" за Эллиотта. Сумма – до 4,3 млн фунтов
-
Джикия отказался от перехода в "Зенит" с серьезным повышением зарплаты
-
"Ростов" сыграл вничью с клубом третьего испанского дивизиона
-
Ласарте назначен главным тренером сборной Чили
-
Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделе
-
Калверт-Левин получил травму в матче против "Тотттенхэма"
-
Marca оставила Умтити без оценки, хотя он отыграл 90 минут в матче с "Севильей"
-
Джилардино снова возглавил "Сиену"
-
Спортивный директор "Наполи" прокомментировал будущее Гаттузо
-
1
"Барселона" пожаловалась на неназначенный пенальти в матче против "Севильи" (видео)
-
"Милан" хочет предложить Кессье продлить контракт
-
Дзюба покормил льва с руки