Деян Ловрен: "Пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с "Локомотивом"

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Деян Ловрен: "Пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с "Локомотивом"

Защитник "Зенита" Деян Ловрен поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

"Да, как я уже сказал, у меня не было большого перерыва, а последние 4-5 дней я довольно серьезно тренировался самостоятельно. Я знаю, что я профессионал и чего от меня ждет тренер и команда. Нужно всегда быть в форме. Думаю, пара хороших тренировок перед "Локомотивом", и я смогу сыграть", - заявил футболист.

Сегодня, 3 августа, хорват проведет первую тренировку в составе "сине-бело-голубых". Ловрен будет выступать под 9-м номером, под которым ранее играл Бранислав Иванович.

Последним клубом игрока был "Ливерпуль", за который он выступал с 2014 года.

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