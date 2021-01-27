Деян Ловрен поиграл с ручным питоном (видео)

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Деян Ловрен поиграл с ручным питоном (видео)

Хорватский защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен побывал в зоопарке в Объединенных Арабских Эмиратах.

Футболист сфотографировался с разными животными, а также поиграл с ручным питоном.

Видео Ловрен опубликовал на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне 31-летний Ловрен провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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