Деян Ловрен поиграл с ручным питоном (видео)
Хорватский защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен побывал в зоопарке в Объединенных Арабских Эмиратах.
Футболист сфотографировался с разными животными, а также поиграл с ручным питоном.
Видео Ловрен опубликовал на своей странице в Instagram.
В нынешнем сезоне 31-летний Ловрен провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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