Деян Ловрен причислил себя к лучшим защитникам мира

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Деян Ловрен причислил себя к лучшим защитникам мира

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен сделал громкое заявление об уровне своей игры.

29-летний хорват уверен, что он входит в пятёрку лучших игроков обороны в мире.

"Я один из лучших. Скорее вхожу в топ-5. Я играл в финале Лиги Чемпионов, а через месяц в финале Чемпионата Мира. Думаю, я заслуживаю уважение. Никто, конечно, не идеален. Но люди предпочитают замечать ошибки, игнорируя всё остальное. Взгляните на Серхио Рамоса - он совершает больше ошибок, чем я. Но его спасает то, что он играет в "Реале" - приводит слова Ловрена The Mirror.

В этом сезоне Ловрен сыграл за "Ливерпуль" 4 матча, результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось об интересе к балканскому центрбеку со стороны "Барселоны". | http://soccernews.ru

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