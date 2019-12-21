Деян Станкович возглавил "Црвену Звезду"
Деян Станкович подписал контракт с "Црвеной Звездой". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
[Konferencija]— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 21 декабря 2019 г.
Dejan Stanković - novi šef stručnog štaba Crvene zvezde ⚪️ https://t.co/YGwvChYAJ4
Напомним, 19 декабря клуб покинул Владан Милович.
После 16 туров чемпионата Сербии "Црвена Звезда" занимает 1 место в турнирной таблице. Однако в Лиге Чемпионов в своей группе команда набрала последнее место.
Станкович выступал в "Црвене Звезде" с 1994 по 1998 год.
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|Команда
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|Млади Радник
|34
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|34
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|ФК Раднички Крагуевац
|34
|50
|7
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|34
|50
|8
|ФК Будучност Вальево
|34
|50
|9
|ФК Металац Кральево
|34
|49
|10
|ФК Вальево
|34
|47
|11
|ФК Единство Уб
|34
|47
|12
|Слобода
|34
|46
|13
|Рудар Костолац
|34
|44
|14
|Бане Раска
|34
|41
|15
|ФК Слога Пожега
|34
|40
|16
|ФК Лозница
|34
|34
|17
|Таково
|34
|22
|18
|Ядар Горни Добрич
|34
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