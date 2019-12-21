Деян Станкович возглавил "Црвену Звезду"

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Деян Станкович возглавил "Црвену Звезду"

Деян Станкович подписал контракт с "Црвеной Звездой". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, 19 декабря клуб покинул Владан Милович.

После 16 туров чемпионата Сербии "Црвена Звезда" занимает 1 место в турнирной таблице. Однако в Лиге Чемпионов в своей группе команда набрала последнее место.

Станкович выступал в "Црвене Звезде" с 1994 по 1998 год.

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