Деян Станкович возглавил "Црвену Звезду"

Деян Станкович подписал контракт с "Црвеной Звездой". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

[Konferencija]



Dejan Stanković - novi šef stručnog štaba Crvene zvezde ⚪️ https://t.co/YGwvChYAJ4 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 21 декабря 2019 г.

Напомним, 19 декабря клуб покинул Владан Милович.

После 16 туров чемпионата Сербии "Црвена Звезда" занимает 1 место в турнирной таблице. Однако в Лиге Чемпионов в своей группе команда набрала последнее место.

Станкович выступал в "Црвене Звезде" с 1994 по 1998 год.

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