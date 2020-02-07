Дейли Блинд вернулся в строй после двухмесячного перерыва из-за проблем с сердцем

Тренерский штаб "Аякса" включил защитника Дейли Блинда в заявку на воскресный матч Эредивизи против "Утрехта".

Таким образом, 29-летний футболист может выйти на поле впервые с 10 декабря.

Напомним, что двухмесячная пауза в карьере голландца обусловлена воспалением сердечной мышцы.

Дейли Блинд - воспитанник "Аякса". Он почти всю карьеру провёл в амстердамском клубе за исключением аренды в "Гронингене" и четырёх лет выступлений за "Манчестер Юнайтед".

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