Дейли Блинд вернулся в строй после двухмесячного перерыва из-за проблем с сердцем
Тренерский штаб "Аякса" включил защитника Дейли Блинда в заявку на воскресный матч Эредивизи против "Утрехта".
Таким образом, 29-летний футболист может выйти на поле впервые с 10 декабря.
Напомним, что двухмесячная пауза в карьере голландца обусловлена воспалением сердечной мышцы.
Дейли Блинд - воспитанник "Аякса". Он почти всю карьеру провёл в амстердамском клубе за исключением аренды в "Гронингене" и четырёх лет выступлений за "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: "Аякс" потерял на несколько недель Промеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
Черчесов: "Дайте Кокорину и Мамаеву снова стать футболистами!"
-
Хеведес сравнил "Зенит" с "Баварией"
-
Черышев рассказал о своём отношении к России
-
Дейли Блинд вернулся в строй после двухмесячного перерыва из-за проблем с сердцем
-
Ананидзе рассказал, когда решил покинуть "Спартак"
-
Гвардиола отреагировал на слухи о возможном переходе Месси в "Манчестер Сити"
-
Два города подали заявку на проведение финала Кубка России
-
Хеведес высказался о сорвавшемся переходе в "Кёльн"
-
"Краснодар" уступил "Виктории Плзень" в товарищеской игре
-
3
Месси "бомбит" из-за решений руководства "Барселоны", легенда готова уйти! Разбираемся, что происходит в каталонском гранде
-
"Балтика" пообещала ждать Кокорина ещё две недели
-
Определены полуфинальные пары Кубка Испании
-
Клопп побил рекорд АПЛ по числу призов лучшему тренеру месяца за сезон
-
"Динамо" получит огромный спонсорский транш от банка ВТБ
-
Суд отклонил иск Глушакова к бывшей жене на сумму более 200 миллионов рублей
-
Агуэро в рекордный раз стал игроком месяца в АПЛ
-
2
Пике прокомментировал кризис "Барселоны"
-
Смолов отказал "Манчестер Юнайтед" ради перехода в "Сельту"
-
Семак оценил игровые кондиции Малкома
-
"Барселона" снизила сумму выкупа Коутиньо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23