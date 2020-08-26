Дэйли Блинду стало плохо во время товарищеского матча с "Гертой"
Защитник "Аякса" Дэйли Блинд схватился за грудь и с криком упал на газон во время товарищеского матча с "Гертой" (1:0).
У футболиста отказал имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Данное устройство осуществляет контроль и регулировку сердечного ритма. Врачи оказали помощь игроку и его жизни ничего не угрожает.
В декабре 2019 года Блинду установили кардиовертер-дефибриллятор, так как у него было диагностировано воспаление сердечной мышцы.
30-летний Блинд является воспитанником "Аякса". Он выступал за клуб с 2008 по 2014 годы, а затем перешел в "Манчестер Юнайтед". В 2018 году защитник вернулся в амстердамский клуб. Всего за "Аякс" он провел 234 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23