Дэйли Блинду стало плохо во время товарищеского матча с "Гертой"

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Дэйли Блинду стало плохо во время товарищеского матча с "Гертой"

Защитник "Аякса" Дэйли Блинд схватился за грудь и с криком упал на газон во время товарищеского матча с "Гертой" (1:0).

У футболиста отказал имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Данное устройство осуществляет контроль и регулировку сердечного ритма. Врачи оказали помощь игроку и его жизни ничего не угрожает.

В декабре 2019 года Блинду установили кардиовертер-дефибриллятор, так как у него было диагностировано воспаление сердечной мышцы.

30-летний Блинд является воспитанником "Аякса". Он выступал за клуб с 2008 по 2014 годы, а затем перешел в "Манчестер Юнайтед". В 2018 году защитник вернулся в амстердамский клуб. Всего за "Аякс" он провел 234 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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