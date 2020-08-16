"Действия – белорусского ОМОНа - это полный беспредел". Экс-тренер сборной Беларуси высказался о протестах в стране
Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич, который сейчас возглавляет волгоградский "Ротор", поделился мнением о протестах в стране после перевыборов Александра Лукашенко на пост президента.
"Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Действия – ОМОНа это полный беспредел. Об этом много сказано – и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным. Моих знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали", – приводит слова Хацкевича by.tribuna.com.
Напомним, что по официальным данным победу на выборах одержал нынешний президент страны Александр Лукашенко. По другой информации, победителем стала Светлана Тихановская. Во многих белорусских городах на улицы вышли тысячи протестующих, которые требуют отставки Лукашенко.
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