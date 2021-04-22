Действия Роналду в стенке снова привели к голу "Ювентусу" со штрафного удара

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Действия Роналду в стенке снова привели к голу "Ювентусу" со штрафного удара Фото: globallookpress.com/Piero Cruciatti/LaPresse

"Ювентус" снова пропустил гол со штрафного удара из-за действий нападающего Криштиану Роналду в стенке.

В матче с "Пармой" голом со штрафного отметился Гастон Бругман. Мяч пролетел над головой португальца, который единственный в стенке не подпрыгнул, к тому закрывал лицо рукой.

Напомним, что из-за ошибки Роналду в стенке "Ювентус" уже пропускал гол в матче Лиги Чемпионов с "Порту". Тогда португальский клуб выбил туринцев из турнира.

Однако стоит отметить, что матч с "Пармой" все равно завершился победой "Ювентуса" со счетом 3:1.

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