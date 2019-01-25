Действущий обладатель Кубка Азии покидает турнир на стадии четвертьфинала

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Действущий обладатель Кубка Азии покидает турнир на стадии четвертьфинала

В рамках 1/4 финала Кубка Азии ОАЭ переиграли Австралию, тем самым добыв путевку в полуфинал. Напомним, что именно Австралия является действующим обладателем кубка.

ОАЭ - Австралия 1:0

Гол: Мабхут, 68 - 1:0

ОАЭ: Эсса, Фарес Джума, Аббас, Ахмед (Аль-Хаммади, 18), Ахмед, Мохаммед, Хассан, Салмин, Матар (Абдуррахман, 52), Мабхут, Аль-Хаммади.

Австралия: Райан, Дегенек, Сэйнсбери, Бехич, Миллиган, Ирвайн, Грант, Икономидис, Янну (Нэббаут, 80), Макларен (Лекки, 60), Круз (Мабил, 73).

Предупреждения: Круз (44), Аль-Хаммади (61), Аббас (78).           


Еще одним полуфиналистом стал Катар обыгравший Южную Корею.

Южная Корея - Катар 0:1

Гол: Хатем, 78 - 0:1

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су, Ли Ен, Ким Ен Гвон, Чжу Се Чжон (Чжи Дон Вон, 82), Чжон У Ен, Хван Ин Бом (Ку Чжа Чхоль, 74), Ли Чхон Ен (Ли Сын У, 84), Сон Хын Мин, Хван Ый Чжо.

Катар: Аль-Шеб, Салим, Аль-Хаджри, Педру Мигел, Аль-Рави, Сальман, Хухи, Хатем, Афиф, Али (Алаа, 90), Халид (Будиаф, 90).

Предупреждения: Ким Мин Чжэ (9), Хатем (37), Аль-Рави (40), Чжон У Ен (51).

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4 Кувейт Кувейт 3 0
Group B М О
1 Китай (КНР) Китай (КНР) 3 9
2 Узбекистан Узбекистан 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Северная Корея (КНДР) Северная Корея (КНДР) 3 0
Group C М О
1 Иран Иран 3 9
2 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 3 6
3 Бахрейн Бахрейн 3 3
4 Катар Катар 3 0
Group D М О
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