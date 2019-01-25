Действущий обладатель Кубка Азии покидает турнир на стадии четвертьфинала
В рамках 1/4 финала Кубка Азии ОАЭ переиграли Австралию, тем самым добыв путевку в полуфинал. Напомним, что именно Австралия является действующим обладателем кубка.
ОАЭ - Австралия 1:0
Гол: Мабхут, 68 - 1:0
ОАЭ: Эсса, Фарес Джума, Аббас, Ахмед (Аль-Хаммади, 18), Ахмед, Мохаммед, Хассан, Салмин, Матар (Абдуррахман, 52), Мабхут, Аль-Хаммади.
Австралия: Райан, Дегенек, Сэйнсбери, Бехич, Миллиган, Ирвайн, Грант, Икономидис, Янну (Нэббаут, 80), Макларен (Лекки, 60), Круз (Мабил, 73).
Предупреждения: Круз (44), Аль-Хаммади (61), Аббас (78).
Еще одним полуфиналистом стал Катар обыгравший Южную Корею.
Южная Корея - Катар 0:1
Гол: Хатем, 78 - 0:1
Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су, Ли Ен, Ким Ен Гвон, Чжу Се Чжон (Чжи Дон Вон, 82), Чжон У Ен, Хван Ин Бом (Ку Чжа Чхоль, 74), Ли Чхон Ен (Ли Сын У, 84), Сон Хын Мин, Хван Ый Чжо.
Катар: Аль-Шеб, Салим, Аль-Хаджри, Педру Мигел, Аль-Рави, Сальман, Хухи, Хатем, Афиф, Али (Алаа, 90), Халид (Будиаф, 90).
Предупреждения: Ким Мин Чжэ (9), Хатем (37), Аль-Рави (40), Чжон У Ен (51).
Читайте также: Сборная Японии обыграла Вьетнам и стала первым полуфиналистом Кубка Азии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Действущий обладатель Кубка Азии покидает турнир на стадии четвертьфинала
-
Симеоне высказался о возможном трансфере Мораты
-
"Спартак" разгромил "Зенит" в игре Кубка "Матч Премьер"
-
"Лестер" предлагает "Кардиффу" нападающего на место пропавшего Салы
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за трансферную цель "Челси"
-
Федун рассказал о планах "Спартака" на ближайшие годы
-
Стало известно, когда Жардим приступит к работе в "Монако"
-
"Болонья" представила проект нового стадиона
-
Мартин Касерес в третий раз станет игроком "Ювентуса"
-
Настроение не самое боевое: Семак рассказал об ожиданиях от матча со "Спартаком"
-
"Манчестер Сити" заинтересован в покупке игрока "Борнмута"
-
Полузащитник ЦСКА Гордюшенко перешел в аренду в "Тюмень"
-
Буффон опубликовал фотографию в футболке Эмилиано Салы
-
"Фенербахче" объявил о переходе защитника "Челси" Мозеса
-
Дзюба и Глушаков сыграют с первых минут в матче "Зенит" - "Спартак"
-
Игрок "Челси" может уйти в аренду к будущему сопернику "Зенита"
-
Хуан Мата летом покинет "Манчестер Юнайтед"
-
Хавьер Эрнандес может продолжить карьеру в Испании
-
Брат Погба рассказал, в какой клуб хотел бы перейти Поль
-
Мохамед Салах вернулся в соцсети
Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0