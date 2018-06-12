Действующие чемпионы мира приземлились в Москве

Сборная Германии прилетела в Россию на ЧМ-2018.

Самолет с немцами приземлился в Москве, после чего команда отправилась в Ватутинки, где действующие чемпионы мира будут заниматься на базе ЦСКА.

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