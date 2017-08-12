Действующий чемпион Англии "Челси" сенсационно уступает "Бернли" в родных стенах

Действующий чемпион Англии лондонский "Челси" начинал новый сезон в Премьер-лиге домашним противостоянием с "Бернли". Перед матчем команда Антонио Конте имела определенные кадровые проблемы, но, несмотря на это, букмекеры считали лондонцев очевидным фаворитом встречи. Ведь в прошлом сезоне "бордовые" в гостях играли крайне неудачно, выиграв раз в 19 матчах.

Начало встречи получилось ожидаемым: лондонцы взяли контроль мяч, с каждой следующей атакой усиливая давление на ворота гостей. Однако на 14-й минуте случился эпизод, который в корне изменил рисунок игры. Кэхилл подхватил мяч и самостоятельно направился к штрафной соперника, но вскоре немного отпустил от себя снаряд, и чтобы его не потерять, капитану "Челси" пришлось в отбор идти прямой ногой. В результате Гари снес Дефура, за что незамедлительно увидел перед собой красную карточку за очень опасную игру.

И тут команду словно подменили. Создавалось впечатление, что лондонцы просто не знали, что теперь делать с мячом. Вскоре к уже имеющейся проблеме добавилась еще одна. Первая по-настоящему серьезная атака "Бернли", прострел в штрафную от Лоутона и Воукс, опередив Давида Луиса, переправляет мяч в угол ворот – 0:1.

Гол и вовсе загнал команду Конте в психологическую яму. Хозяева старались атаковать, но делали это больше по инерции. Никакого креатива в атаке не наблюдалось. Да и защита "бордовых" действовала безукоризненно.

Ближе к перерыву гости осмелели до такой степени, что свободно доходили до штрафной "аристократов". После одной из таких атак игроки "Бернли" заработали стандарт слева и, разыграв его, провели еще одну результативную атаку. Мяч попал к защитнику Уорду, который войдя в штрафную под острым углом, мощно пробил под перекладину – 0:2.

А спустя три минуты на "Стэмфорд Бридж" воцарилась гробовая тишина. Дефур без сопротивления навесил в центр штрафной соперника, где Воукс оставил не у дел Давида Луиса и в высоком прыжке вогнал мяч головой точно под перекладину. Куртуа спасти не смог – 0:3. К счастью для лондонцев, первый тайм уже близился к концу.

Однако впереди был тайм второй, и чемпиону нужно было что-то менять. В этой ситуации могли помочь замены, но Конте не спешил с кардинальными решениями. Очень старался в дебюте второй половины матча Марко Алонсо. Два его дальних коварных удара заставили Хитона хорошенько потрудиться в рамке. Но все же игра "Челси" изменилась лишь после выхода на поле Альваро Мораты. После 10 минут пребывания на поле испанец отыграл один мяч. В этом эпизоде стоит отметить Виллиана. Бразилец ускорился по правому флангу и выдал идеальный пас в центр штрафной. Морате оставалось попасть в рамку, что он и сделал в падении головой – 1:3.

И вот уже "Стэмфорд Бридж" завелся как следую, неистово требуя от лондонцев новых атак. Вскоре мяч во второй раз побывал в воротах "Бернли", но арбитры его отменили. После прострела от Кристенсена, Мората забежал в офсайд, поэтому взятие ворот не состоялось.

Команда Антонио Конте продолжила атаковать, но на 80-й минуте нарвалась на очередную неприятность. Опасно в центре поля сыграл Фабрегас, прыгнув прямой ногой в борьбе с Корком. Арбитр наградил испанца "горчичником", который стал вторым для Сеска в этом матче. Доигрывать встречу лондонцам предстояло вдевятером.

И нужно отдать должное хозяевам поля. Они могли спасти этот матч. На 88-й минуте "аристократы" провели потрясающую комбинацию. Аспиликуэта со своей половины поля выполнил навес на Морату, тот выиграл верх и прокинул мяч на Давида Луиса, который ворвался в штрафную и прошил Хитона – 2:3. Тут же "Бернли" имел возможность поставить все точки над "і". Брэди пробивал со штрафной из убойной позиции, но лондонцев спасла штанга. А затем был навал "Челси", который мог закончиться голом в последней атаке команды Антонио Конте. Однако гости чудом отбились и увезли из столицы сенсационные три очка.

"Челси" – "Бернли" – 2:3

Голы: Воукс, 24 – 0:1. Уорд, 39 – 0:2. Воукс, 43 – 0:3. Мората, 69 – 1:3. Давид Луис, 88 – 2:3.

"Челси: Куртуа, Кэхилл, Давид Луис, Рюдигер, Канте, Фабрегас, Алонсо, Аспиликуэта, Виллиан, Бога (Кристенсен, 18; Мусонда, 90+2), Батшуайи (Мората, 59).

"Бернли": Хитон, Уорд, Ми, Тарковски, Лоутон, Брэйди, Корк, Хендрик, Гудмундссон (Эрфилд, 75), Дефур (Уолтерс, 75), Воукс.

Удаление: Кэхилл, 14; Фабрегас, 81.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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