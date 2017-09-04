Действующий чемпион мира сборная Германии поиздевалась над командой Норвегии

Лидер группы "С" европейской квалификации к ЧМ-2018 сборная Германии в рамках 8 тура принимала команду Норвегии. Для действующих чемпионов мира этот поединок имел стратегическое значение: в случае победы немцы на 99,9 процентов оформляли прямую путевку на Мундиаль (трудно поверить в то, что последние два матча отбора Бундестим проиграет). Что до гостей, то для них было важно сохранить лицо по итогам этой встречи, а именно – постараться не проиграть с крупным счетом.

Впрочем, проблемы у "викингов" начались довольно рано. Уже на 10-й минуте им пришлось капитулировать в первый раз. Гектор слева прострелил мяч в штрафную, откуда в касание точный удар по воротам нанес Озил. По направлению полета мяча находился Вернер, на полшага находящийся в офсайде. Он заслонил обзор Ярстейну, в результате чего голкипер норвежцев не среагировал на удар. Однако на этот нюанс арбитр встречи не обратил внимания, поэтому гол был засчитан – 1:0.

Дабы не заходили всевозможные закулисные разговоры по случаю первого взятия ворот, немцы поспешили удвоить свое преимущество. У них это получилось спустя 7 минут. У Киммиха получилась точная передача с фланга на Вернера, а тот головой сбросил по удар Озилу. Однако Месут хитрой передачей перевел мяч на Дракслера, который точным ударом в левый от себя угол заставил голкипера "викингов" капитулировать во второй раз – 2:0.

А на 21-й минуте Бундестим отправил команду гостей в нокаут, показав мастер-класс в атаке. Кроос на чужой половине поля в несвойственной себе манере выцарапал мяч у соперника и сам потащил его к чужой штрафной. Там последовала поперечная передача на Мюллера, который пяткой отправил мяч Вернеру. Последнему оставалось только расстрелять голкипера в упор, что он прекрасно и сделал – 3:0.

Еще пытавшаяся до этого сопротивляться сборная Норвегии, с середины второго тайма напрочь бросила играть. Фактически с этого момента оставался открытым только один вопрос: сколько еще голов команда Йоахима Лева забьет в этом матче. А то, что голы в исполнении немцев можно было ожидать, сомневаться не приходилось, так как хозяева продолжали безудержно атаковать.

До перерыва сборная Германии отметилась еще раз. Вернер зацепился за мяч на левом фланге, после чего перевел игру на противоположную сторону. По правому краю разбежался Мюллер и здорово навесил в центр штрафной. Вернер выиграл позицию у защитника и головой отправил мяч в угол ворот Ярстейна – 4:0. Второй тайм можно было и не проводить.

Однако регламент есть регламент и после перерыва избиение сборной Норвегии продолжилось. Причем на 50-й минуте отметился игрок сборной Германии, который появился на поле со старта второй половины встречи. Этот гол чем-то был похож на тот, который в конце первого тайма забил Вернер. После розыгрыша углового мяч дошел до Дракслера, который красиво закинул мяч в центр штрафной площади, а Горецка выиграл борьбу у оппонента и головой неотразимо пробил в угол ворот. Ярстейн был бессилен – 5:0.

Следующего взятия ворот пришлось ждать целых 30 минут. Хотя этот отрезок отнюдь не был скучным. Парочку возможностей забить имел Вернер, но главные события произошли в другом компоненте игры. В середине тайма на поле вышли два игрока, в свое время защищавшие цвета "Штутгарта" – Сами Хедира и Марио Гомес. Разумеется, их появление в игре публика встретила с особой теплотой.

К слову, точку в матче поставил как раз Марио Гомес, являющийся одним из лучших бомбардиров сборной из ныне действующих футболистов. С подачи Киммиха с правого фланга Гомес нырну рыбкой, отправив мяч в дальний угол ворот Ярстейна – 6:0.

Более чем уверенная победа немцев позволяет им фактически паковать чемоданы в Россию. Ведь, честно говоря, невозможно поверить в то, что команда Йоахима в своей нынешней форме проиграет два оставшихся матча отбора.

Германия – Норвегия – 6:0

Голы: Озил, 10 – 1:0. Дракслер, 17 – 2:0. Вернер, 21 – 3:0. Вернер, 40 – 4:0. Горецка, 50 – 5:0. Гомес, 79 – 6:0.

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Киммих, Хектор, Кроос, Озил, Руди (Хедира, 61), Вернер (Гомес, 66), Дракслер, Мюллер (Горецка, 46).

Норвегия: Ярстейн, Элабделлауи, Алеэсами, Скьелвик, Нордтвейт, Дэли, Берге (Вальсвик, 46), Сельнес (Линнес, 75), Эльюнусси (Свенссон, 58), Бергет, Кинг.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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