Действующий чемпион России пропустил пять голов за матч впервые за последние 25 лет

В матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле разгромил "Спартак" со счетом 5:1.

Стоит отметить, что действующий чемпион России впервые за последние 25 лет пропустил пять мячей в матче турнира.

В 1992 году ЦСКА на выезде уступил "Океану" со счетом 2:5.

После четырех туров "Спартак" имеет в своем активе пять очков и занимает 10 место в Премьер-лиге.

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