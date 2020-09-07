Действующий чемпион UFC Хабиб ярко высказался о Черчесове

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает о сборной России и ее главном тренере Станиславе Черчесове.

Напомним, вчера, 6 сентября, национальная команда обыграла Венгрию (3:2) в Лиге наций.

"Смотрел оба матча сборной России. Мне не ясно, это после чемпионата такой бум пошел и Россия так сильно прибавила или это связано с работой моего друга Станислава Черчесова? Мне интересно, что на это ответит сам Станислав.

Думаю, имеет значение командная обстановка и энергетика. К примеру, был мини-инцидент между Дзюбой и Соболевым. Услышав, что сказал Черчесов, я понял, что он является большим авторитетом и вносит хорошую энергетику в команду. Он сказал, что не хотел бы вызывать Соболева, если это будет плохо влиять на лидера команды Дзюбу, пока они не разрешат вопрос. Я считаю, что это очень грамотный и тонкий подход тренера.

В команде мне нравятся Магомед Оздоев, братья Миранчуки… Конечно, лидер команды Дзюба: он столько голов забил, столько пасов отдает. Есть и молодые игроки, тот же Кузяев", - сказал Хабиб в эфире "Матч ТВ".

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