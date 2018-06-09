Действующий обладатель Кубка России прекратил существование
Действующий обладатель Кубка России футбольный клуб "Тосно" прекратил своё существование, об этом сообщил управляющий партнёр компании FortGroup Максим Левченко.
"Короткая, хотя и очень яркая история футбольного клуба "Тосно" подходит к печальному, но, увы, логичному концу. Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup. "Тосно" успел пробиться в Премьер-лигу, сенсационно в первый же сезон выиграл Кубок России. Мы добросовестно выполняли все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось нам не по карману, а никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много. В итоге нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба "Тосно". Он прекращает существование. Тем не менее, мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид. Не могу сказать, что всё только начинается, но жизнь определённо продолжается. Это точно, "Тосно"! Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые в прошедшем сезоне. Такое не забывается! И на Кубке России всегда будет строка: клуб "Тосно", 2018 год" - написал бизнесмен на своей странице в Facebook.
Напомним, что вчера стало известно о расформировании пермского клуба "Амкар". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Абсолютная неоднозначность перед Чемпионатом Мира: Испания вырывает победу у Туниса
-
Новая эпоха "Фурии Рохи": сборная Испании жаждет вернуться на вершину
-
Топ-10 лучших игроков сезона в Лиге 1
-
В статусе чемпионов Европы: Португалия и КриРо едут покорять Россию
-
Возвращение блудных "львов": сборная Марокко едет на Чемпионат Мира в Россию
Лента новостей
-
"Наполи" нашёл замену Пепе Рейне
-
Серхио Ромеро прояснил своё будущее
-
"Торино" опроверг интерес к легенде "Ювентуса"
-
"Манчестер Сити" готовит предложение по хавбеку "Реала"
-
Боярский поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018
-
Сборная Франции теряет Жиру
-
"Тоттенхэм" убедил Алли и Эриксена остаться в клубе
-
Яя Туре обратился к клубу ФНЛ
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать Де Хеа при одном условии
-
"Челси" не отказался от притязаний на Сарри
-
Сборная Исландии прибыла в Геленджик
-
Селихов рассказал о ходе восстановления после травмы
-
Президент "Мурсии" назвал следующего главного тренера "Реала"
-
"Барселона" форсирует трансфер де Йонга
-
"Наполи" определился с заменой для Хамшика
-
Сборная Аргентины стала самой возрастной на ЧМ-2018
-
Яго Аспас поучаствовал в девяти голах в 10 матчах за сборную Испании
-
Росицки провёл прощальный матч
-
Мостовой прокомментировал ликвидацию "Амкара" и "Тосно"
-
"Марсель" не хочет расставаться с Пеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13