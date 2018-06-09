Действующий обладатель Кубка России прекратил существование

Действующий обладатель Кубка России футбольный клуб "Тосно" прекратил своё существование, об этом сообщил управляющий партнёр компании FortGroup Максим Левченко.

"Короткая, хотя и очень яркая история футбольного клуба "Тосно" подходит к печальному, но, увы, логичному концу. Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup. "Тосно" успел пробиться в Премьер-лигу, сенсационно в первый же сезон выиграл Кубок России. Мы добросовестно выполняли все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось нам не по карману, а никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много. В итоге нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба "Тосно". Он прекращает существование. Тем не менее, мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид. Не могу сказать, что всё только начинается, но жизнь определённо продолжается. Это точно, "Тосно"! Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые в прошедшем сезоне. Такое не забывается! И на Кубке России всегда будет строка: клуб "Тосно", 2018 год" - написал бизнесмен на своей странице в Facebook.

Напомним, что вчера стало известно о расформировании пермского клуба "Амкар". | http://soccernews.ru