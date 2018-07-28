Действующий победитель выходит на старт: "Барселона" встретится с "Тоттенхэмом"
"Барселона" – "Тоттенхэм"
Стадион: Роуз Боул (Пасадена)
Начало матча: 6:00
"Барселона" стартует в Международном кубке чемпионов матчем против "Тоттенхэма". Англичане же свою первую игру уже провели, разгромив "Рому" со счетом 4:1.
Каталонцы в это межсезонье расстались с легендой клуба Андреасом Иньестой, который отправился доигрывать в японский чемпионат. Иньеста уже не был столь продуктивен, давал знать о себе возраст. В прошлом сезоне он провел лишь четыре полных матча. Также достаточно неожиданно клуб покинул Паулиньо. Казалась, что бразилец реанимировал свою европейскую карьеру после возвращения из Китая, проведя прекрасный сезон в "Барселоне" (до этого в Европе он играл за "Тоттенхэм" и его называли одним из худших приобретений "шпор"), однако надолго в Испании Паулиньо не задержался. Деньги снова заманили его в Поднебесную (его зарплата выросла на 7 миллионов), смысла играть на высоком уровне он больше не видит, так как чемпионат мира уже завершен, а в Катар он, вероятно, не поедет в силу своего возраста (30 лет). "Барселона" же годичной арендой отбила все деньги, потраченные ранее на игрока.
С уходом двух игроков у "Барселоны" образовалась дыра в центре поля, которую клуб попытался залатать, подписав бразильца Артура. Игрок он перспективный, но еще очень молодой. Далеко не факт, что он сумеет заиграть в составе каталонского клуба. Также в "Барселону" вернулся Рафинья, однако все болельщики команды были бы больше рады, если бы состоялось возвращение его брата Тиаго Алькантары, этот футболист существенно бы усилил "Барсу".
Помимо Артура, команда подписала защитника Ленгле и вингера Малкома. О их перспективах говорить также сложно. Малком дублирует позицию Дембеле, который совершенно не впечатлил в прошлом сезоне, хотя можно сделать скидку на травмы. Ленгле же будет сложно выиграть конкуренцию у Умтити и Пике.
"Тоттенхэм" же очень спокойно проводит это лето, команду никто не усилил, но в то же время никто и не покинул. Этот факт беспокоит болельщиков, но руководство и тренерский штаб сохраняют спокойствие. Действительно, клубу важно сохранить лидеров, ведь в составе "Тоттенхэма" играло наибольшее количество игроков, которые принимали участие в главных матчах ЧМ (финал и игра за третье место), поэтому спрос на футболистов "шпор" огромный.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой две официальные игры. В полуфинале Кубка обладателей кубков 1981/1982 в Лондоне команды сыграли 1:1, а в столице Каталонии "Барселона" победила 1:0 и вышла в финал, где обыграла льежский "Стандард".
"Барселона" выиграла Международный кубок чемпионов в прошлом сезоне, "Тоттенхэм" же проиграл все свои два матча в 2016 году, и выиграл только один из трех в 2017.
Ориентировочные составы:
"Барселона": Тер-Штеген, Семеду, Ленгле, Марлон, Динь, Артур, Рафинья, Д. Суарес, Дембеле, Арнаис, Алькасер.
"Тоттенхэм": Ворм, Орье, Картер-Викерс, Дэвис, Уокер-Петерс, Сиссоко, Эймос, Лукас, Эриксен, Ламела, Льоренте.
Прогноз на матч "Барселона" – "Тоттенхэм"
"Барселона" является фаворитом этого матча, хотя если Вальверде выпустит молодежь, "Тоттенхэм" может разобраться с ней, как это сделал несколько дней назад с "Ромой".
Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 2.50, на "Тоттенхэм" – 2.80.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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