Дежа-вю для "Лестера", или на "Кинг Пауэр" снова сыграет "Манчестер"

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Дежа-вю для "Лестера", или на "Кинг Пауэр" снова сыграет "Манчестер"

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер, Англия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Ли Мэйсон (Болтон)

Завершит программу 19-го тура английской Премьер-лиги поединок на стадионе "Кинг Пауэр", где встретятся "Лестер" и "Манчестер Юнайтед". Последние три матча между этими командами заканчивались в пользу манкунианцев. Однако выделить фаворита в предстоящей встрече не так уж и просто.

С появлением на тренерском мостике "Лестера" Клода Пюэля, игра клуба заметно преобразилась. Не так давно "лисы" выдали довольно неплохой отрезок из пяти матчей без поражений. После ничейного результата в Лондоне с "Вест Хэмом" (1:1), "Лестер" одержал три победы кряду. Дома были обыграны "Тоттенхэм" со счетом 2:1 и "Бернли" (1:0), а на выезде "Ньюкасл" (3:2) и "Саутгемптон"  4:1. Такой отличный ход команды Пюэля был неожиданно прерван в минувшем туре, когда на родной арене "Лестер" был отправлен в глубокий нокаут командой "Кристал Пэлас" (0:3).

Тем не менее, последних успехов "лисам" хватило для того, чтобы взойти на восьмое место в таблице, оторвавшись от зоны вылета на 11 очков. В тоже время и за что-то серьезное поспорить пока что будет сложно. До пятого "Арсенала" расстояние в семь очков. Дома  "Лестер" играет с переменным успехом. За исключением последнего поражения, "лисы" проигрывали только топовым клубам – "Челси" (1:2), "Ливерпулю" (2:3) и "Манчестер Сити" (0:2). Среди недели команда Клода Пюэля провела тяжелейший домашний матч в Кубке Лиги против лидера Премьер-лиги. Примечательно не то, что "Лестер" проиграл, а то, что встреча длилась 120 минут игрового времени. При этом "лисы" использовали в этом поединке всех лучших игроков. Так хватит ли силенок у хозяев поля на второй "Манчестер"?

С этой точки зрения команда Жозе Моуринью находится в более выгодном положении. В игре на Кубок лиги против "Бристоль Сити" португальский наставник задействовал многих резервистов. С одной стороны таким решением Моуринью дал отдохнуть основным игрокам своей команды, с другой показал, что этот турнир был не так уж и важен для "Манчестер Юнайтед".  

Что касается выступления манкунианцев в Премьер-лиге, то стоит отметить, что после недавнего поражения от "Манчестер Сити" (1:2), победы в предыдущих двух турах дались "красным дьяволам" с трудом. "Борнмут" был обыгран дома со скромным счетом 1:0, а "Вест Бромвич" в гостях также с минимальным перевесом (2:1). К слову, на выезде "Манчестер Юнайтед" выиграл три предыдущих матча с общим счетом 9:4. В то же время он уже пять гостевых поединков кряду не может сыграть на ноль.

С начала прошлого сезона манкунианцы выиграли все четыре матча против "Лестера" с общим счетом 11:2. В том числе в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл соперника на "Олд Траффорд" со счетом 2:0 (отличились Рэшфорд и Феллайни). Беспроигрышная серия манкунианцев в противостоянии с "лисами" насчитывает семь матчей. А из 18 предыдущих официальных матчей против "Лестера" манкунианцы проиграли только один и одержали 14 побед. Кстати, в четырех из девяти последних матчей между этими клубами в Премьер-лиге забивалось больше трех голов.

Интересные факты противостояния "Лестера" и "Манчестер Юнайтед":

"Манчестер Юнайтед" выиграл 4 последних матча у "Лестера"

Последний раз "лисы" побеждали манкунианцев на своем поле 21 сентября 2014 года (5:3)

В Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" выиграл три гостевых встречи кряду

В пяти последних домашних матчах "Лестер" проиграл три  

Ориентировочные составы на игру:

"Лестер": Шмейхель – Симпсон, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Иборра, Грэй, Олбрайтон, Марез, Варди.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Дармиан, Смоллинг, Джонс, Янг, Погба, Матич, Лингард, Мата, Рэшфорд, Лукаку.

Прогноз на матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед":

В этом году команды уже пересекались два раза, и оба матча выиграл "Юнайтед", при этом команда ни разу не пропустила. После сложного поединка в Кубке лиги не стоит ожидать высокой результативности от "Лестера" в этом матче. Тем более что манкунианцы мало пропускает и вполне могут увезти с "Кинг Пауэр" три очка.

Букмекеры склонны верить в успех "Манчестер Юнайтед". На победу команды Жозе Моуринью ставки принимаются с коэффициентом 1.90 баллов. Ничейный исход, по мнению специалистов, менее вероятен (коэффициент – 3.60), а вот победа "лис" оценивается в 4.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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