Дежа-вю для "Лестера", или на "Кинг Пауэр" снова сыграет "Манчестер"
"Лестер" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер, Англия)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Ли Мэйсон (Болтон)
Завершит программу 19-го тура английской Премьер-лиги поединок на стадионе "Кинг Пауэр", где встретятся "Лестер" и "Манчестер Юнайтед". Последние три матча между этими командами заканчивались в пользу манкунианцев. Однако выделить фаворита в предстоящей встрече не так уж и просто.
С появлением на тренерском мостике "Лестера" Клода Пюэля, игра клуба заметно преобразилась. Не так давно "лисы" выдали довольно неплохой отрезок из пяти матчей без поражений. После ничейного результата в Лондоне с "Вест Хэмом" (1:1), "Лестер" одержал три победы кряду. Дома были обыграны "Тоттенхэм" со счетом 2:1 и "Бернли" (1:0), а на выезде "Ньюкасл" (3:2) и "Саутгемптон" 4:1. Такой отличный ход команды Пюэля был неожиданно прерван в минувшем туре, когда на родной арене "Лестер" был отправлен в глубокий нокаут командой "Кристал Пэлас" (0:3).
Тем не менее, последних успехов "лисам" хватило для того, чтобы взойти на восьмое место в таблице, оторвавшись от зоны вылета на 11 очков. В тоже время и за что-то серьезное поспорить пока что будет сложно. До пятого "Арсенала" расстояние в семь очков. Дома "Лестер" играет с переменным успехом. За исключением последнего поражения, "лисы" проигрывали только топовым клубам – "Челси" (1:2), "Ливерпулю" (2:3) и "Манчестер Сити" (0:2). Среди недели команда Клода Пюэля провела тяжелейший домашний матч в Кубке Лиги против лидера Премьер-лиги. Примечательно не то, что "Лестер" проиграл, а то, что встреча длилась 120 минут игрового времени. При этом "лисы" использовали в этом поединке всех лучших игроков. Так хватит ли силенок у хозяев поля на второй "Манчестер"?
С этой точки зрения команда Жозе Моуринью находится в более выгодном положении. В игре на Кубок лиги против "Бристоль Сити" португальский наставник задействовал многих резервистов. С одной стороны таким решением Моуринью дал отдохнуть основным игрокам своей команды, с другой показал, что этот турнир был не так уж и важен для "Манчестер Юнайтед".
Что касается выступления манкунианцев в Премьер-лиге, то стоит отметить, что после недавнего поражения от "Манчестер Сити" (1:2), победы в предыдущих двух турах дались "красным дьяволам" с трудом. "Борнмут" был обыгран дома со скромным счетом 1:0, а "Вест Бромвич" в гостях также с минимальным перевесом (2:1). К слову, на выезде "Манчестер Юнайтед" выиграл три предыдущих матча с общим счетом 9:4. В то же время он уже пять гостевых поединков кряду не может сыграть на ноль.
С начала прошлого сезона манкунианцы выиграли все четыре матча против "Лестера" с общим счетом 11:2. В том числе в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл соперника на "Олд Траффорд" со счетом 2:0 (отличились Рэшфорд и Феллайни). Беспроигрышная серия манкунианцев в противостоянии с "лисами" насчитывает семь матчей. А из 18 предыдущих официальных матчей против "Лестера" манкунианцы проиграли только один и одержали 14 побед. Кстати, в четырех из девяти последних матчей между этими клубами в Премьер-лиге забивалось больше трех голов.
Интересные факты противостояния "Лестера" и "Манчестер Юнайтед":
"Манчестер Юнайтед" выиграл 4 последних матча у "Лестера"
Последний раз "лисы" побеждали манкунианцев на своем поле 21 сентября 2014 года (5:3)
В Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" выиграл три гостевых встречи кряду
В пяти последних домашних матчах "Лестер" проиграл три
Ориентировочные составы на игру:
"Лестер": Шмейхель – Симпсон, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Иборра, Грэй, Олбрайтон, Марез, Варди.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Дармиан, Смоллинг, Джонс, Янг, Погба, Матич, Лингард, Мата, Рэшфорд, Лукаку.
Прогноз на матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед":
В этом году команды уже пересекались два раза, и оба матча выиграл "Юнайтед", при этом команда ни разу не пропустила. После сложного поединка в Кубке лиги не стоит ожидать высокой результативности от "Лестера" в этом матче. Тем более что манкунианцы мало пропускает и вполне могут увезти с "Кинг Пауэр" три очка.
Букмекеры склонны верить в успех "Манчестер Юнайтед". На победу команды Жозе Моуринью ставки принимаются с коэффициентом 1.90 баллов. Ничейный исход, по мнению специалистов, менее вероятен (коэффициент – 3.60), а вот победа "лис" оценивается в 4.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12