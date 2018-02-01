Дежурная победа "горожан": "Вест Бромвич" не выстоял в Манчестере

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Дежурная победа "горожан": "Вест Бромвич" не выстоял в Манчестере

В 25 туре английской Премьер-Лиги в гости к "Манчестер Сити" пожаловал один из аутсайдеров чемпионата – "Вест Бромвич". Ввиду победы "Суонси" над "Арсеналом" днем ранее, "дрозды" перед отчетным поединком занимали последнее место турнирной таблицы. Ну а "горожане" по-прежнему не знают себе равных во внутреннем первенстве, уверенно лидируя в АПЛ.

С первых минут бросил в бой Гвардиола своего звездного новичка – Эмерика Ляпорта, который занял место центрального защитника в паре с Николасом Отаменди. Арендованный "дроздами" у "Ливерпуля" Старридж начал матч на скамейке запасных.

Привычно с позиции силы начали матч манчестерцы, активно продвигая мяч к чужим воротам через оба фланга. Гости даже не переходили за центр поля, с трудом успевая отбиваться от многочисленных атак "Сити". Первый гол случился ближе к середине тайма: Де Брюйне из глубины заметил рывок в штрафную Фернандиньо и великолепным пасом вывел бразильца один на один с Фостером, а хавбек "горожан" был точен – 1:0.

Гости немного отодвинули игру от своих ворот, но ничего толкового в атаке они не демонстрировали. "Манчестер Сити" продолжал нагнетать обстановку у чужих владенией, и на исходе получаса Де Брюйне уже сам выскочил на свидание с голкипером, но с его ударом в ближний угол Фостер справился. Вскоре бельгиец упустил еще один момент, пробив над перекладиной дальним ударом после неудачного выноса защитников "Вест Бромвича".

За весь первый тайм ни одного удара в сторону ворот не нанес "Вест Бромвич", в то же время не позволили они "горожанам" забить больше, чем один гол.

Во второй половине продолжили хозяева доминировать, пытаясь создать  себе комфортное преимущество хотя бы в 2 мяча. Но Фостер на последнем рубеже обороны был просто неподражаем: выручил он свою команду после опасных ударов Агуэро и Силвы в начале второго тайма.

Однако вскоре "горожане" добились своего: увлеклись гости атакой, позволив футболистам "Сити" убежать в контрнаступление, Де Брюйне протащил мяч до штрафной, обыгрался со Стерлингом и покатил сферу в дальний угол – 2:0.

За 20 минут до конца встречи хозяева получили право на опасный штрафной вблизи чужих владений, но удар Уокера, хоть и с трудом, но парировал голкипер "Вест Бромвича". Вскоре еще один момент упустил Кайл, пробив из пределов штрафной над перекладиной после не самой удачной игры на выходе Фостера.

В концовке встречи "Сити" снова поймал соперника на контратаке, и на этот раз Диас, выбежав один на один с голкипером гостей, не смог переиграть последнего. Затем свой шанс упустил вышедший на замену Старридж: вырвался Даниэль на свидание с Эдерсоном, первый его удар пришелся в подоспевшего Уокера, а вторая попытка – мимо ворот.

На последней минуте вездесущий Стерлинг выдал проникающую передачу на Агуэро, тот убежал от защитников и установил окончательный счет в матче – 3:0.

"Манчестер Сити" –  "Вест Бромвич" – 3:0

Голы: Фернандиньо, 19 – 1:0, Де Брюйне, 68 – 2:0, Агуэро, 89 – 3:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко, Фернандиньо, Сильва (Гюндоган, 39), Де Брюйне (Диас, 78), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.

"Вест Бромвич": Фостер, Маколи, Доусон, Хегази, Ньом, Крыховяк (Бэрри, 33), Макклейн, Филд (Филлипс, 55), Якоб, Родригес, Рондон (Старридж, 78).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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