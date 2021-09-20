"Дежурная" победа ПСЖ, потеря "Монако" и феерия "Нанта": результаты 6-го тура чемпионата Франции
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В чемпионате Франции состоялись матчи 6-го тура. ПСЖ одержал шестую победу подряд, выиграл у "Лиона", "Монако" ушел от поражения в поединке с "Ниццей", а "Нант" разгромил "Анжер".
"Ницца" – "Монако" - 2:2 (0:1)
Голы: Головин, 39 - 0:1, Делор, 51 - 1:1, Будауи, 73 - 2:1, Бен-Йеддер, 77 (с пенальти) - 2:2
"Анжер" – "Нант" - 1:4 (1:3)
Голы: Жиротто, 3 - 0:1, Блас, 6 (с пенальти) - 0:2, Траоре, 10 - 1:2, Коло-Муани, 23 - 1:3, Блас, 79 - 1:4
ПСЖ – "Лион" - 2:1 (0:0)
Голы: Лукас Пакета, 54 - 0:1, Неймар, 66 (с пенальти) - 1:1, Икарди, 90+3 - 2:1
"Марсель" – "Ренн" - 2:0 (0:0)
Голы: Дьенг, 48 - 1:0, Харит, 71 - 2:0
"Клермон" – "Брест" - 1:1 (0:0)
Голы: Шардонне, 52 - 0:1, Рашани, 65 - 1:1
"Реймс" – "Лорьян" - 0:0
"Труа" – "Монпелье" - 1:1 (1:0)
Голы: Тузгар, 37 - 1:0, Саванье, 87 - 1:1
"Ланс" – "Лилль" - 1:0 (0:0)
Гол: Франковски, 74 - 1:0
"Сент-Этьен" – "Бордо" - 1:2 (0:1)
Голы: Хван Ый Чжо, 7 - 0:1, Хазри, 73 - 1:1, Хван Ый Чжо, 80 - 1:2
"Страсбур" – "Метц" - 3:0 (3:0)
Голы: Ажорк, 6 (с пенальти) - 1:0, Диалло, 26 - 2:0, Диалло, 40 - 3:0
Положение команд: ПСЖ - 18, "Марсель" - 13 (5), "Ланс" - 12, "Анжер" - 11, "Ницца" - 10 (5), "Клермон", "Лорьян" - 9, "Монпелье", "Лион" - 8, "Нант", "Реймс", "Страсбур" - 7, "Труа", "Монако", "Лилль", "Ренн", "Бордо" - 5, "Брест" - 4, "Сент-Этьен", "Метц" - 3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13