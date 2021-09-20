"Дежурная" победа ПСЖ, потеря "Монако" и феерия "Нанта": результаты 6-го тура чемпионата Франции

Теги псжмонакомарсельнантлион

"Дежурная" победа ПСЖ, потеря "Монако" и феерия "Нанта": результаты 6-го тура чемпионата Франции

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В чемпионате Франции состоялись матчи 6-го тура. ПСЖ одержал шестую победу подряд, выиграл у "Лиона", "Монако" ушел от поражения в поединке с "Ниццей", а "Нант" разгромил "Анжер".

"Ницца" – "Монако" - 2:2 (0:1)
Голы: Головин, 39 - 0:1, Делор, 51 - 1:1, Будауи, 73 - 2:1, Бен-Йеддер, 77 (с пенальти) - 2:2

"Анжер" – "Нант" - 1:4 (1:3)
Голы: Жиротто, 3 - 0:1, Блас, 6 (с пенальти) - 0:2, Траоре, 10 - 1:2, Коло-Муани, 23 - 1:3, Блас, 79 - 1:4

ПСЖ – "Лион" - 2:1 (0:0)
Голы: Лукас Пакета, 54 - 0:1, Неймар, 66 (с пенальти) - 1:1, Икарди, 90+3 - 2:1

"Марсель" – "Ренн" - 2:0 (0:0)
Голы: Дьенг, 48 - 1:0, Харит, 71 - 2:0 

"Клермон" – "Брест" - 1:1 (0:0)
Голы: Шардонне, 52 - 0:1, Рашани, 65 - 1:1

"Реймс" – "Лорьян" - 0:0 

"Труа" – "Монпелье" - 1:1 (1:0)
Голы: Тузгар, 37 - 1:0, Саванье, 87 - 1:1

"Ланс" – "Лилль" - 1:0 (0:0)
Гол: Франковски, 74 - 1:0

"Сент-Этьен" – "Бордо" - 1:2 (0:1)
Голы: Хван Ый Чжо, 7 - 0:1, Хазри, 73 - 1:1, Хван Ый Чжо, 80 - 1:2

"Страсбур" – "Метц" - 3:0 (3:0)
Голы: Ажорк, 6 (с пенальти) - 1:0, Диалло, 26 - 2:0, Диалло, 40 - 3:0

Положение команд: ПСЖ - 18, "Марсель" - 13 (5), "Ланс" - 12, "Анжер" - 11, "Ницца" - 10 (5), "Клермон", "Лорьян" - 9, "Монпелье", "Лион" - 8, "Нант", "Реймс", "Страсбур" - 7, "Труа", "Монако", "Лилль", "Ренн", "Бордо" - 5, "Брест" - 4, "Сент-Этьен", "Метц" - 3.

Не пропустите: У Месси произошел конфликт с Почеттино во время матча Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

У Месси произошел конфликт с Почеттино во время матча Лиги 1

У Месси произошел конфликт с Почеттино во время матча Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов