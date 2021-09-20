"Дежурная" победа ПСЖ, потеря "Монако" и феерия "Нанта": результаты 6-го тура чемпионата Франции

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В чемпионате Франции состоялись матчи 6-го тура. ПСЖ одержал шестую победу подряд, выиграл у "Лиона", "Монако" ушел от поражения в поединке с "Ниццей", а "Нант" разгромил "Анжер".

"Ницца" – "Монако" - 2:2 (0:1)

Голы: Головин, 39 - 0:1, Делор, 51 - 1:1, Будауи, 73 - 2:1, Бен-Йеддер, 77 (с пенальти) - 2:2

"Анжер" – "Нант" - 1:4 (1:3)

Голы: Жиротто, 3 - 0:1, Блас, 6 (с пенальти) - 0:2, Траоре, 10 - 1:2, Коло-Муани, 23 - 1:3, Блас, 79 - 1:4

ПСЖ – "Лион" - 2:1 (0:0)

Голы: Лукас Пакета, 54 - 0:1, Неймар, 66 (с пенальти) - 1:1, Икарди, 90+3 - 2:1

"Марсель" – "Ренн" - 2:0 (0:0)

Голы: Дьенг, 48 - 1:0, Харит, 71 - 2:0

"Клермон" – "Брест" - 1:1 (0:0)

Голы: Шардонне, 52 - 0:1, Рашани, 65 - 1:1

"Реймс" – "Лорьян" - 0:0

"Труа" – "Монпелье" - 1:1 (1:0)

Голы: Тузгар, 37 - 1:0, Саванье, 87 - 1:1

"Ланс" – "Лилль" - 1:0 (0:0)

Гол: Франковски, 74 - 1:0

"Сент-Этьен" – "Бордо" - 1:2 (0:1)

Голы: Хван Ый Чжо, 7 - 0:1, Хазри, 73 - 1:1, Хван Ый Чжо, 80 - 1:2

"Страсбур" – "Метц" - 3:0 (3:0)

Голы: Ажорк, 6 (с пенальти) - 1:0, Диалло, 26 - 2:0, Диалло, 40 - 3:0

Положение команд: ПСЖ - 18, "Марсель" - 13 (5), "Ланс" - 12, "Анжер" - 11, "Ницца" - 10 (5), "Клермон", "Лорьян" - 9, "Монпелье", "Лион" - 8, "Нант", "Реймс", "Страсбур" - 7, "Труа", "Монако", "Лилль", "Ренн", "Бордо" - 5, "Брест" - 4, "Сент-Этьен", "Метц" - 3.

Не пропустите: У Месси произошел конфликт с Почеттино во время матча Лиги 1. | http://soccernews.ru