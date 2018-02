Ди Бьяджо может временно возглавить сборную Италии

Главный тренер молодёжной сборной Италии Луиджи ди Бьяджо может временно возглавить национальную команду страны, сообщает Four Four Two.

По информации источника, 46-летний специалист будет руководить "Скуадрой Адзуррой" в ближайших товарищеских матчах с Аргентиной (23 марта) и Англией (27 марта).

По словам помощника комиссара федерации футбола Италии Алессандро Костакурты, если ди Бьяджо проявит себя в этих играх, то может возглавить национальную сборную на постоянной основе.

Не пропустите: Фаббричини: "Федерация футбола Италии начала переговоры с Манчини". | http://soccernews.ru