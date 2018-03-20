Ди Бьяджо не исключил возвращения Балотелли в сборную Италии

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Ди Бьяджо не исключил возвращения Балотелли в сборную Италии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо заявил, что он может вернуть в команду нападающего "Ниццы" Марио Балотелли.

"Количество забитых голов является важным для форварда. Но также мне важно, как именно играет нападающий. Я продолжу следить за ним. Посмотрим на его игру в ближайшие четыре месяца", - приводит слова Ди Бьяджо Eurosport.

В нынешнем сезоне 27-летний Балотелли забил 22 гола в 30 матчах за "Ниццу".

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