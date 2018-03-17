Ди Бьяджо объявил заявку сборной Италии на матчи с Аргентиной и Англией

И.о. наставника сборной Италии Луиджи ди Бьяджо определился с заявкой на товарищеские игры с Аргентиной и Англией.

Вратари: Буффон ("Ювентус"), Доннарумма ("Милан"), Перин ("Дженоа");

Защитники: Бонуччи ("Милан"), Кьеллини, Ругани, Де Шильо (все - "Ювентус"), Дармиан ("Манчестер Юнайтед"), Джанмарко Феррари ("Сампдория"), Флоренци ("Рома"), Спинаццола ("Аталанта"), Дзаппакоста ("Челси");

Полузащитники: Бонавентура ("Милан"), Кристанте ("Аталанта"), Гальярдини ("Интер"), Жоржиньо ("Наполи"), Пароло ("Лацио"), Пеллегрини ("Рома"), Верратти (ПСЖ);

Нападающие: Белотти ("Торино"), Кандрева ("Интер"), Кутроне ("Милан"), Кьеза ("Фиорентина"), Иммобиле ("Лацио"), Инсинье ("Наполи"), Верди ("Болонья").

Игра с Аргентиной состоится 23 марта, против Англии - 27 марта.

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