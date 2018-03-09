Ди Бьяджо планирует вызвать Буффона в сборную
И.о. наставника сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо хочет вызвать Джанлуиджи Буффона на ближайшие матчи.
"Буффон еще не принял окончательное решение по поводу выступлений за сборную Италии. Он попросил дать ему время, после чего мы поговорим снова. Я рассчитываю на него в предстоящих товарищеских играх" - приводит слова Ди Бьяджо Football Italia.
Отметим, что в марте Италия проведет товарищеские игры со сборными Англии и Аргентины.
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