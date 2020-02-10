Ди Бьяджо возглавил последнюю команду Серии А СПАЛ

Луиджи Ди Бьяджо стал новым главным тренером СПАЛа. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Стороны заключили контракт на полгода.

Ранее 48-летний специалист работал с молодежной сборной Италии. Предстоящая работа в СПАЛе станет первым опытом на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер Леонардо Семпличи уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

СПАЛ после 23 туров занимает последнее место в турнирной таблице Серии А.

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