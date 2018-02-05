Ди Бьяджо временно возглавил сборную Италии

Теги италиялуиджи ди бьяджо

Ди Бьяджо временно возглавил сборную Италии

Федерация футбола Италии на своём официальном сайте объявила о назначении Луиджи ди Бьяджо на пост временного главного тренера национальной сборной.

46-летний специалист будет руководить "Скуадрой Адзуррой" в ближайших товарищеских матчах с Аргентиной (23 марта) и Англией (27 марта).

Напомним, что с 2013 года ди Бьяджо тренирует молодёжную сборную Италии.

Не пропустите: "Наполи" обновил 11-летний рекорд Серии А. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 23 60
2 Ювентус 23 59
3 Лацио 23 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 23 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов