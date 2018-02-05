Ди Бьяджо временно возглавил сборную Италии

Федерация футбола Италии на своём официальном сайте объявила о назначении Луиджи ди Бьяджо на пост временного главного тренера национальной сборной.

46-летний специалист будет руководить "Скуадрой Адзуррой" в ближайших товарищеских матчах с Аргентиной (23 марта) и Англией (27 марта).

Напомним, что с 2013 года ди Бьяджо тренирует молодёжную сборную Италии.

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