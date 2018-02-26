Ди Бьяджо высказался о возможном приглашении Балотелли в сборную Италии

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Ди Бьяджо высказался о возможном приглашении Балотелли в сборную Италии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо высказался по поводу возможного возвращения форварда "Ниццы" Марио Балотелли в ряды "Скуадры Адзурры".

"Постоянно слежу за Балотелли. На данный момент мы оцениваем, приглашать ли его в сборную. Пока не принято никакого решения" - цитирует Ди Бьяджо Calciomercato.

В этом сезоне 27-летний Балотелли сыграл за "Ниццу" 29 матчей, забил 21 гол и сделал 1 ассист.

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