Ди Дженнаро стал игроком "Лацио"

Римский "Лацио" в своём инстаграме сообщил о подписании контракта с хавбеком "Кальяри" Давиде Ди Дженнаро.

Стороны заключили соглашение до лета 2020 года. 29-летний футболист присоединился к "орлам" бесплатно на правах свободного агента.

Ди Дженнаро выступал за "Кальяри" с 2015 года, сыграл 56 матчей и забил 6 голов.

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