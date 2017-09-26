Ди Франческо: "Да, у нас есть преимущество перед "Карабахом", но никаких послаблений завтра не будет"

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча групповой стадии Лиги Чемпионов против "Карабаха".

"С уверенностью могу сказать, что нас ждёт труднейшая игра. Нас ждут сложные матчи и после "Карабаха". Да, у нас есть преимущество перед своим соперником, но никаких послаблений завтра не будет. Результат каждой встречи для нас важен.

Махир Мадатов очень интересный игрок. Знаем его по хорошим ударам с дальней дистанции. В "Карабахе" есть футболисты сильнее и опаснее него. Но мы приехали сюда не за ним, а за победой" - приводит слова Ди Франческо Azerisport.

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